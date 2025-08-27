РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о сотрудничестве в целях реализации совместных проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе традиционных духовно-нравственных ценностей, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие участников физкультурных и спортивных мероприятий, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни.

«Это доброе дело, направленное на дальнейшее развитие физкультуры и спорта в нашей стране, на духовную поддержку наших спортсменов, на духовное вразумление наших болельщиков и на укрепление всего того, что делает спорт радостной, прекрасной стороной человеческой жизни. Хотел бы поблагодарить вас еще раз за то большое дело, которое вы возглавляете, Михаил Владимирович. У спорта есть разные стороны – и абсолютно положительные с точки зрения духовного и физического развития личности, и те, что связаны с коммерцией, с зарабатыванием денег, ввиду чего духовно-нравственная сторона нередко отступает на задний план. Несомненно, очень важна и зрелищная сторона, потому что это действительно увлекает людей и, кроме того, нередко являет пример, которому стремятся следовать молодые люди. То, что я называю гуманизацией спорта, никак не следует воспринимать как некую слабость – речь идет о том, что даже экстремальные виды спорта не должны быть направлены на разрушение человеческой личности. Проявляя такую озабоченность, церковь вместе с тем всячески поддерживает развитие физкультуры и спорта. Здоровое тело и здоровый дух – это именно то, что формирует человеческую личность. И мы готовы обеспечивать пастырское сопровождение спортсменов, которые исповедуют православие и действительно нуждаются в духовной поддержке, в том числе перед началом соревнований», – сказал патриарх Кирилл.