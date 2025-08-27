Семья пропавшего в Босфоре россиянина намерена нанять частного детектива

Семья пропавшего во время заплыва в проливе Босфор Николая Свечникова организовала сбор средств на частного детектива и адвокатов в Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

© Соцсети

По информации канала, родные хотят набрать определённое количество денег на оплату расходов по поиску пловца. На эти средства они компенсируют проезд и питание волонтеров, закажут экспертизу и наймут детектива.

27 августа появилась информация, что от трекера Свечникова идет сигнал — с глубины Босфора. Однако глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.