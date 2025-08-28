Мать пропавшего в Босфоре пловца оценила информацию о желании сына скрыться

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова оценила информацию о желании сына скрыться
Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, оценила информацию о том, что ее сын на самом деле хотел скрыться. Об этом она рассказала в интервью «KP.RU».
Свечникова отметила, что у ее сына не было причин для побега. Напротив, он собирался расширять свой бизнес и много работал.
«Это бред. Когда он уезжал, у нас были грандиозные планы. (...) То, что он мог специально исчезнуть, это не про него», — отметила женщина.
Ранее она вспомнила последние слова Свечникова, которые он сказал ей перед заплывом. «Я справлюсь, все будет хорошо», — таким был текст сообщения, которое Николай отправил матери.
Россиянин пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Он стал единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша.
Главное сейчас
Главное сейчас