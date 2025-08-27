Губерниев высказался о соглашении Минспорта с РПЦ

Губерниев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят»
Губерниев высказался о сотрудничестве Министерства спорта РФ и РПЦ.
Русская православная церковь и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония с участием патриарха Кирилла и министра спорта России Михаила Дегтярева прошла в московском Даниловом монастыре.
«Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят», — сказал Дмитрий Губерниев.
