Участник массового заплыва через Босфор Хаяти Шамильоглу заявил, что пропавший россиянин Николай Свечников плыл в неправильном направлении. Об этом сообщает Milliyet.

По словам очевидца, во время заплыва Свечников отклонился от маршрута. Как объяснил Шамильоглу, он смог указать россиянину верное направление. При этом он также считает, что Свечников добрался до берега, а не утонул в море.

«Мы встретили этого пловца посреди пролива. Когда я увидел, что он плывет не в том же направлении, что и остальные, а в другом, на юго-восток, я крикнул ему 10–15 раз: “Брат! Брат!”, и наконец он услышал. Он приближался и плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Он услышал меня, и когда он посмотрел на меня, я сказал: “Не туда”, имея в виду, что ты плывешь не туда, и указал направо», — рассказал Шамильоглу.

Напомним, что 24 августа в Стамбуле стартовал заплыв через Босфор, во время которого Свечников бесследно пропал. На данный момент о местоположении и состоянии спортсмена нет никакой информации.