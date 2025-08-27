Появились подробности поисков пропавшего пловца Николая Свечникова

Российского пловца Николая Свечникова ищут с помощью гидролокатора — ранее спортсмен без вести пропал после заплыва в Босфорском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Milliyet.

Согласно информации издания, поиски Свечникова непрерывно идут с момента появления информации об его исчезновении. В операции принимают участие дайверы, вертолет, отряды добровольцев и специальные лодки с гидролокатором бокового обзора — устройство позволяет получить изображение морского дна благодаря технологии звуковых волн. При этом, его используют не только на территории Босфора, но и в некоторых районах Мраморного моря.

Напомним, что об исчезновении спортсмена стало известно 24 августа — Свечников участвовал в заплыве через Босфор, но в процессе бесследно пропал. На данный момент о местоположении и состоянии спортсмена нет никакой информации.