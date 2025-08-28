Появились новые подробности об альпинистке, застрявшей на Пике Победы

Наталье Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы.

47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы – с 12 августа она находилась на высоте около 7200 м, спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.