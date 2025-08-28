Назван самый популярный вид спорта у детей. Исследование Rambler&Co

В преддверии начала учебного года медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование опросили 62 тысячи интернет-пользователей и выяснили, какими видами спорта и как часто занимаются их дети. Оказалось, что интерес к активному образу жизни среди несовершеннолетних остаётся на высоком уровне — как и годом ранее, регулярно посещают спортивные секции 54% детей.

Из них 23% занимаются единоборствами: карате, дзюдо, тхэквондо и другими. Второе место по популярности у плавания и игровых видов спорта — футбола, баскетбола, хоккея, тенниса и других) — по 19%. В прошлом году в топ-3 входили эти же дисциплины, однако плавание занимало третье место — интерес к нему был ниже на 3 п. п., чем сейчас.

Танцы и спортивную хореографию выбирают 10% детей, гимнастику и лёгкую атлетику по 8%, лыжи — 4%. Киберспортом, который в прошлом году был включён в программу Олимпийских игр, на профессиональном уровне занимаются уже 3% несовершеннолетних, хотя годом ранее им интересовался лишь 1%. Ещё 6% детей посещают иные секции.

Больше половины (52%) юных спортсменов тренируются 1-2 раза в неделю, 32% — 3-4 раза, остальные 16% детей посещают секции ещё чаще. При этом добираются они до места занятий зачастую самостоятельно пешком или на общественном транспорте (54%). Сопровождают детей 46% родителей, из них большая часть отвозят их на машине.

Для большинства респондентов главными причинами отдать ребёнка в спорт остаются польза для здоровья (40%) и желание самих детей посещать секции (37%) — при этом к мнению детей родители стали прислушиваться чаще, в прошлом году этот пункт отмечали 30% опрошенных. Также среди преимуществ спорта 12% назвали развитие самодисциплины, ещё 7% — возможность с пользой провести внеучебное время. Доля тех, кто водит своих чад на тренировки ради достижения высоких спортивных результатов по-прежнему низка — всего 4%. Это говорит о том, что многие родители стравят в приоритет комфорт детей, их интерес и удовольствие от занятий, а не достижения и заслуги.

Интересно, что в финансовом плане за год спорт стал доступнее — 21% участников опроса поделились, что для их детей занятия бесплатны, в 2024 это отметили только 15% респондентов. До 5 тыс. рублей ежемесячно на оплату секций тратят 38% опрошенных, 5-10 тыс. рублей — 21% россиян. Более крупные суммы — 10-20 тыс. рублей платят 11% родителей, ещё 9% — больше 20 тыс. рублей.

По данным СберСтрахования, в компании от спортивных и бытовых травм защищены более 400 тыс. детей, на 40% больше, чем годом ранее. Страховой полис поможет обеспечить юным спортсменам качественное лечение и восстановление, чтобы они могли вернуться к любимым занятиям как можно скорее.