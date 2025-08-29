В Турции продолжают поиски пропавшего в Босфоре россиянина

Турецкие правоохранительные органы шестые сутки продолжают поиски пропавшего в проливе Босфор российского пловца Николая Свечникова, сообщает РИА Новости.

© Соцсети

По информации источника, операция затронула не только берега пролива, но и Мраморное море, куда мог в теории попасть Свечников.

«Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности Босфора и в ряде районов Мраморного моря. На текущий момент никаких результатов нет», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.