Переезд в США, ссора с Тарасовой и тайный брак: как живет фигурист Илья Кулик

Илья Кулик был один из самых известных российских фигуристов в конце 90-х. Он достиг больших высот под руководством тренера Татьяны Тарасовой, однако рано завершил карьеру. News.ru рассказал, как сложилась его судьба, почему он ушел из спорта и воспитывал чужую дочь.

Успех под руководством Тарасовой

Кулик родился 23 мая 1977 года в Москве. Он начал заниматься фигурным катанием в возрасте 5 лет. В 1990 году Илья выиграл юношеские соревнования в Норвегии.

За свою карьеру фигурист успел завоевать золотую медаль чемпионата Европы в Дортмунде, бронза европейского первенства в Софии и серебро ЧМ в Эдмонтоне в 1996 году. В 1998 году Кулик победил на Олимпийских играх в Нагано, став единственным спортсменом, который чисто выполнил все элементы. Кроме того, там он сделал четверной прыжок.

В 1996 году Кулик начал выступать под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. По словам специалиста, ее отношения со спортсменом нельзя назвать идеальными — они очень часто спорили.

«В нем культивировались неправильные взгляды на жизнь. Думаю, что корни зазнайства из его семьи. Я гостила пару раз у Куликов — за столом все восхищались только им. У меня в доме так не принято: если я жаловалась, что меня засудили, мне всегда отвечали: "Нет, это ты плохо катаешься"», — писала Тарасова.

Хоть Кулик и Тарасова спорили, у них сложились близкие и доверительные отношения. В личном разговоре мать фигуриста предупреждала тренера, что у сына сложный характер, однако специалист все равно довела спортсмена до олимпийского золота. После него Кулик заявил, что Тарасова ему больше не нужна.

Через день после победы на Олимпиаде фигурист ушел об уходе из спорта. На тот момент ему было всего 20 лет.

Отношения с Аникановой

За год до игр в Нагано Кулик познакомился с актрисой театра «Современник» Марией Аникановой, которая ранее занималась фигурным катанием. В юношеском возрасте в Америку за три дня до соревнований без предупреждения уехал ее партнер Петр Чернышев. После этого случая Аниканова завершила спортивную карьеру.

Перед стартом Олимпийских игр Кулик получил серьезную травму — сломал палец на ноге.

«Прихожу на каток — все сразу ко мне, говорят: "Ты только не волнуйся". У него появилась очередная пассия, она пришла на тренировку. Кроме меня же прогнать всех лишних никто не может. Илюша прыгает лутц и ломает палец на правой ноге», — рассказывала Тарасова.

Кулик уделял много времени Аникановой во время подготовки к Олимпиаде. Они договорились, что если фигурист выигрывает золото, то актриса бросит театр и переедет с ним в США. Фигурист много тренировался с фиксатором на ноге, а когда его сняли, то уже на третий день прыгал лутц.

Фигуристу пошли навстречу, разрешив стартовать в Гран-при не с первых этапов. В итоге он победил на соревнованиях, после чего выиграл Олимпиаду. Кулик остался жить в Америке, а покинувшая театр Аниканова переехала к нему.

Брак с Гордеевой

Во время гастролей Stars on Ice в 1999 году Кулик познакомился с двукратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Гордеевой. Они проводили много времени вместе и влюбились. Фигуристка была старше Кулика на шесть лет, однако Гордееву привлекло в нем то, что он воспринимал ее как девушку Катю.

Спортсмены не афишировали свои отношения. Они поженились летом 2001 года, а спустя год у них родилась дочь Лиза. Кулик нашел общий язык и со старшим ребенком Гордеевой — Илья тренировал Дарью и заменил ей родного отца.

В 2016 году пара развелась. Новым мужем фигуристки стал ее экс-партнер по фигурному катанию Давил Пеллетье.

Чем сейчас занимается Кулик?

После окончания карьеры Кулик и Гордеева открыли тренировочный центр в Калифорнии. Они обучали детей и взрослых фигурному катанию. С 2022 года олимпийский чемпион работает тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко».