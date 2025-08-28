Боец Шлеменко оценил идею о разработке перечня книг для футболистов

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поддержал инициативу Министерства спорта РФ о разработке специального перечня книг для молодых футболистов.

© Пресс-служба RCC

— Это очень правильная инициатива. Я бы ее поддержал. Здорово, что данную тему подняли на самом высоком уровне. Всё‑таки футбол — вид спорта номер один в стране, и многие молодые ребята берут с игроков пример. Но реализовать идею на практике будет сложно. Как это можно вообще контролировать? То есть тренер должен сидеть во время сборов вместе с подопечными и потом спрашивать с них пересказ? — цитирует Шлеменко RT.

За карьеру в ММА у 41‑летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений, ничья и еще один поединок признан несостоявшимся.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.