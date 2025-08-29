Министр спорта РФ высказался о допуске на турниры

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в работе с международными организациями есть прогресс, передает «Чемпионат».

«Мы работаем тихо, не публично, на уровне всех международных организаций. МОК в том числе. Провожу очень много встреч, переговоров. Лед тронулся. Но не будем опережать события», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.