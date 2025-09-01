Известный боец поп-ММА обвинил российских врачей в смерти новорожденного ребенка

Известный боец поп-ММА Рамазан Залкепов обвинил врачей республиканского перинатального центра Хасавюрта в смерти своего новорожденного ребенка. О произошедшем спортсмен рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как считает Залкепов, врачи медучреждения халатно отнеслись к своим обязанностям. Боец рассказал, что его супруга поступила туда 30 августа, будучи здоровой.

«Здесь работают люди, которым не интересна судьба людей. Здесь работают люди, которым интересны деньги, как я понял. Если бы я вчера заехал вот сюда с деньгами, может быть было бы все по-другому», — заявил спортсмен на видео, снятом у входа в перинатальный центр.

Он также обратился к прокуратуре и МВД Дагестана с просьбой обратить внимание на произошедшее.

В свою очередь «Mash на спорте» пишет, что ребенок родился здоровым, после чего Залкепову якобы намекнули в необходимости заплатить за уход. Как выяснили журналисты, на аналогичные требования врачей жаловались и другие семьи.

По данным канала, боец уже подал в суд заявление, по которому завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее врачей в смерти новорожденного сына обвинила жительница Самары. По ее словам, мальчику «не оставили шансов выжить».