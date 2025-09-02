Польский миллионер извинился за кражу кепки у ребенка на US Open

Польский бизнесмен Петр Щерек извинился за инцидент с отобранной у ребенка кепкой после матча US Open. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

После матча второго круга польский теннисист Камиль Майхшак, победивший россиянина Карена Хачанова (2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5)), пошел раздавать автографы болельщикам и протянул мальчику кепку. Однако Щерек вырвал ее и спрятал в сумку.

"Я хотел бы извиниться перед мальчиком, его семьей, всеми болельщиками и самим игроком. Я никогда не хотел отбирать у юного болельщика ценный сувенир, меня захватили пыл и радость победы. Я подумал, что Майхшак протягивает мне кепку, чтобы я передал ее моим сыновьям, которые ранее просили автографы. Отправил мальчику кепку и искренне извинился перед его семьей", - написал Щерек.

Газета The Times ранее сообщила, что Щерек и его жена являются миллионерами и занимаются теннисом на любительском уровне. Их компания Drogbruk выступает спонсором Федерации тенниса Польши.