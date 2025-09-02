В Турции рассказали о результатах поиска пропавшего в Босфоре россиянина

Береговая охраны Турции сообщила, что поиски пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова результатов пока не дали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Работы, проведенные с моря выделенными катерами береговой охраны, с воздуха вертолетом береговой охраны, а также под водой водолазными группами и гидролокатором бокового обзора не дали результатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в Стамбуле продолжаются.

Ранее сообщалось, что близкие Свечникова выразили намерение подать в суд на организаторов соревнований. По словам родственницы супруги пловца Алены Караман, иском начал заниматься адвокат.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.