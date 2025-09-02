Зеленский пытается обработать главу МОК

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом он рассказал в соцсетях.

Он подчеркнул, что поздравил ее с избранием и поблагодарил за поддержку украинских спортсменов. При этом он назвал Россию главным разрушителем принципов олимпизма.

«Каждое спортивное событие, до которого российское государство дотягивается, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганде. Поэтому нужно держать дистанцию ​​между спортивным движением и этим российским злом», — утверждает Зеленский.

Российские и белорусские спортсмены с 2022 года отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК, который в тот момент возглавлял Томас Бах. При этом Ковентри еще до официального вступления в должность в июне 2025 года заявляла о намерении сформировать рабочую группу, которая будет искать решения для участия в соревнованиях спортсменов из стран, которые ведут боевые действия. В России надеются, что эта тема войдет в повестку сентябрьского исполкома МОК.