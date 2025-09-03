Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев назвал вид спорта номер один в России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, это футбол.

«Больше всего людей не только вовлечены в этот вид спорта, но и занимаются этим видом спорта. Свой досуг посвящают или непосредственно профессионально им занимаются», — заявил Валуев.

Ранее вид спорта номер один в России назвал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, это хоккей.

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов ответили хоккей.