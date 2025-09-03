Министр просвещения высказался о перечне книг для футболистов

Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
Министр просвещения РФ поддержал идею введения перечня книг для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.
«Думаю, что футболистам это нужно. Надо посмотреть, какие книги будут в перечне. А может быть, стоит и фильмы добавить. Думаю, это очень правильно. Главное, чтобы были хорошие и интересные книги, чтобы футболисты могли переключиться, отдохнуть, прочитать хорошее произведение. Но это не должно быть принудительной мерой, должно быть по желанию», – сказал Сергей Кравцов.
