«Чемпионат» определил лучших футболистов среди российских студентов

Спортивный портал организовал яркий футбольный праздник для ведущих вузов страны

© Пресс-служба Rambler&Co

В конце лета спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) провёл футбольный турнир среди студентов «Молодежной лиги» в манеже Академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова.

Турнир объединил талантливых футболистов, любителей спорта и болельщиков. На поле встретились команды студентов МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и других престижных учебных заведений страны.

Уникальный формат соревнований позволил каждому участнику проявить себя в двух различных дисциплинах. Сначала спортсмены демонстрировали мастерство в динамичном формате 4+1, а затем пробовали силы в классическом 7+1. Такой подход позволил раскрыть свой потенциал и получить бесценный опыт игры в разных условиях.

© Пресс-служба Rambler&Co

Специально оборудованная зона отдыха с площадкой для мини-футбола (сабсоккер), настольным футболом (кикер), панна-футболом и игровой консолью PlayStation 5 создала идеальные условия для полноценного досуга спортсменов. Благодаря такому разнообразию участники соревнований получили не только удовольствие от любимых развлечений, но и эффективно восстанавливались в перерывах между состязаниями.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат», организатор «Молодёжной лиги»:

«Турнир проводится уже во второй раз и становится доброй традицией. Мы прилагаем все усилия, чтобы участникам было комфортно и они не чувствовали, что тратят время впустую из-за большого количество матчей в ожидании своей игры. Ребята провели время с пользой, а ценные призы усилили незабываемые эмоции и позволили зарядиться энергией перед началом учёбы».

В формате 4+1 победителем стала команда «Физфак», в финале она обыграла «Бунтарей эконома» из МГУ. Лучшим игроком был признан студент МГУ – Григорий Красюков («Физфак»).

© Пресс-служба Rambler&Co

Григорий Красюков, капитан команды «Физфак»:

«Организация понравилась: хорошее судейство, приятные призы, интересные зоны активностей. В перерыве между матчами поиграли в приставку, настольный и “сидячий” футбол. Отдельное спасибо за то, что мне представился шанс сыграть против ФК “Троицк” и увидеть их дерби с “Летним дождиком” в матче за третье место. Для нашей команды турнир стал хорошей возможностью потренироваться перед началом сезона факультетских соревнований. Учитывая наш состав, практически основной, усиленный легендами – Ильёй Акунцом и Тимуром Тимербулатовым, при всём уважении к другим участникам изначально рассчитывали на призовые места. Расценивали как самого серьёзного соперника “Бунтарей”, с которыми встретились в финале. Рады, что удалось получить комфортное преимущество в первом тайме и довести матч до победы!»

Официальными партнерами турнира «Молодёжная лига» выступили известный российский бренд воды с ионами GORJI ION и спортивный JÖGEL.

Итоги «Молодёжной лиги»

Формат 4+1:

«Физфак» (МГУ) «Бунтари эконома» (МГУ) «Летний дождик» (МГУ)

Формат 7+1: