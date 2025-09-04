Дегтярев: единый судейский оператор позволит трудоустроить всех арбитров

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что единый судейских оператор позволит трудоустроить всех арбитров.

© Матч ТВ

Об этом Дегтярев заявил в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

Ранее в августе Дегтярев заявил «Коммерсанту» о намерении создать единого оператора спортивного судейства, на который будут возложены функции назначения арбитров на соревнования и матчи. В мае стало известно, что вице‑президент ОКР, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг возглавит общественную комиссию по спортивному судейству.

— Могут ли спортивных судей трудоустроить, сделав такую профессию? Сейчас они все устроены на срочных договорах.

— Сложная тема. Мы недавно начали ей заниматься. Есть ряд сложных моментов в УЕФА и ФИФА юридического характера, ограничение влияния. ГПХ — это значит ты ничем не обязан. Я уже говорил о едином судейском операторе для многих видов спорта, возможно, в том числе футбола, тут не знаю, юристы работают. Логика такая: лиги и федерации платят этому оператору, а он трудоустраивает всех судей. Это позволит трудоустроить судей и уберечь результаты от вмешательства. Пока такую схему юристы нащупали, и мы в ОКР этим занимаемся, рабочую группу возглавил Аркадий Ротенберг. Ждите новостей, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

«Газпром‑Медиа Холдинг» — информационный партнер ВЭФ‑2025.