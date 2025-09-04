Трусову раскритиковали за заработок на приватном канале

Фигуристка Александра Трусова заработала больше 1 млн рублей на рассказах о родах в своем приватном канале. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Призер Олимпийских игр вместе с мужем запустила «Клуб саморазвития» незадолго до запрета рекламы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). До этого аккаунт Трусовой был заполнен рекламными постами.

По информации Shot, доступ в приватный канал приобрели уже 500 человек, а цена входа — 2 тысячи рублей в месяц. Фанаты Трусовой уже получили видео из родзала, истории о родах и восстановлении после них. Кроме того, там есть подкасты о саморазвитии. Поклонники при этом недовольны супругами и считают, что они пытаются заработать на ребенке.

Напомним, что 21-летняя Трусова родила сына Сашу 6 августа в браке с фигуристом Макаром Игнатовым.