Олег Матыцин: «Мы запоздали с участием пловцов в чемпионате мира. Недостаточная активность нашей федерации и политические моменты не позволили принять участие в ЧМ-2024»
Олег Матыцин считает, что российские пловцы вернулись на турниры с опозданием.
Россияне выступали на чемпионате мира-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе, но пропустили соревнования прошлого года.
«Считаю, что мы запоздали с участием наших пловцов в чемпионате мира. Работая в министерстве спорта, напрямую взаимодействовал с президентом международной федерации плавания (World Aquatics), господином Хусейном (Аль-Мусалламом). Фактически была достигнута договоренность об участии в предыдущем чемпионате мира. Но недостаточная активность со стороны нашей федерации и какие-то политические моменты не позволили принять участие. Да и внутри России было неоднозначное мнение, принимать или не принимать участие. Сейчас все изменилось», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр спорта России Матыцин.
