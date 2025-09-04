Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии

Ирландец Конор Макгрегор, бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии на выборах, которые пройдут 24 октября 2025 года. Об этом пишет «Чемпионат».

© Global look

Боец смешанных единоборств призвал своих сторонников обратиться к местным органам власти с предложением внести его кандидатуру в избирательные бюллетени.

«Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене на выборах президента, я призываю вас сегодня связаться с вашими окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — отметил спортсмен.

По данным портала, кандидатуру Макгрегора поддержал техномагнат Илон Маск. Он отметил, что «никто не будет бороться за ирландский народ так сильно, как Конор».

Ранее сообщалось, что Макгрегор в день Святого Патрика встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете и пожал ему руку.

Макгрегор ответил, выставит ли свою кандидатуру на выборы президента Ирландии в ноябре

Звезда UFC в ходе беседы с американским лидером пожаловался на то, что у Ирландии очень много проблем, раскритиковал политику правительства. Кроме того, боец попросил, чтобы США позаботились об Ирландии, как «о младшем брате».