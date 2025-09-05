Девушка-модель футболиста Гонсалеса узнала об измене с помощью камер

Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала о его измене с помощью камер в доме.

© Sports.ru

Аргентинский хавбек перед закрытием летнего трансферного окна перешел в «Атлетико» из «Ювентуса». Гонсалес и 25-летняя Палома Сильберберг расстались в середине июля. Отмечается, что у пары были конфликты, но до того момента они не расходились.