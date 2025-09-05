Тарасова дала совет Трусовой по поводу ребенка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет серебряной медалистке зимних Олимпийских игр — 2022 в одиночном катании Александре Трусовой по поводу ее ребенка. Слова тренера приводит РИА Новости.

«Это их личное дело. Но если бы это был мой ребенок, я бы ей не рекомендовала этого делать. Личная жизнь называется личной, потому что она касается лично тебя», — заявила Тарасова.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом. 4 сентября в СМИ появилась информация, что Трусова на личном блоге заработала более 1 млн рублей на рассказах о родах.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).