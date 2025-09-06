В Москве арестовали чемпиона мира по тхэквондо

Правоохранители арестовали чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага по подозрению в причастности к серии похищений, ориентированных на лиц, занимающихся криптовалютой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По версии следствия, Четинбаг выступал в роли наводчика. Спортсмен устанавливал доверительные отношения с молодыми людьми, работающими с криптовалютой и процессингом, передавал информацию о них своим подельникам, в числе которых, по предварительным данным, были трое сотрудников МВД.

Журналисты предположили, что чемпиона арестовали в рамках дела о похищении крипто-предпринимателя полицейскими из Волгограда.

Авторы статьи напомнили, что в 2024 году старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. похитили бизнесмена, посадили его в «Фольксваген Туарег» и угрозами заставили перевести крупную сумму в криптовалюте на семь разных кошельков.

В январе 2025 года силовики задержали Сергея и Владимира, затем суд принял решение заключить их под стражу.

Отец 21-летнего Четинбага сообщил журналистам, что сын связывался с ним неделю назад, а мать настаивает, что он находится на службе в армии и не арестован.

Эмин Четинбаг — мастер спорта международного класса, чемпион мира по тхэквондо. В 2023 году на ЧМ в Бишкеке он завоевал «золото» и пояс чемпиона, а также «золото» в командных поединках в составе сборной России.