Массовая драка произошла на турнире по кулачному бою в Иркутске

Поединок между бойцами Тагаром Намсараевым и Константином Чиобану на турнире Prime FL в Иркутске завершился массовой дракой с участием членов команд. Об этом сообщает MMA.Metaratings.

Инцидент произошел во время боя 31-летнего россиянина из Улан-Удэ Тагара Намсараева и 25-летнего Константина Чиобану из Молдавии.

В конце первого раунда Чиобану поскользнулся и упал. Намсараев начал добивать соперника, что запрещено правилами кулачного боя.

На опубликованных кадрах видно, что в ринг выскочил один из членов команды Чиобану и напал на Намсараева. Моментально подключались другие участники, завязалась массовая драка. Разнимать стычку пришлось охране.

За нарушение правил Намсараев был дисквалифицирован, победу присудили Константину Чиобану.