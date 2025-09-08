В Латвии Янису Тимме поставили памятник без участия его экс-жены Анны Седоковой

На могиле латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой в конце прошлого года в Москве, появился памятник.

Видео с места захоронения появилось в социальных сетях.

На нем можно видеть: на камне записаны даты рождения и смерти спортсмена, а также изображены баскетбольный мяч и крылья.

"Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония - все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов", - написала адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Юрист также подчеркнула, что за девять месяцев, минувших со дня смерти Тиммы, певица Анна Седокова, бывшая жена спортсмена, ни разу не связалась с его родителями.

"Все сделано на деньги семьи, без участия Анны Седоковой. Памятник установили на родине мамы Яниса Аусмы. Это кладбище Скайста в Краславском районе", - приводит KP.RU слова Гавриловой.

Ранее Гаврилова настаивала на причастности Седоковой к смерти Тиммы.