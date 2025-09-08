Паралимпийца отказались везти в такси из-за собаки-поводыря

Австралийский триатлет-паралимпиец Джереми Макклюр столкнулся с дискриминационным отношением со стороны таксистов Uber, которые отказались его везти из-за собаки-поводыря. Об этом сообщает ABC Australia.

© Газета.Ru

В материале издания говорится, что спортсмену отказали трое таксистов подряд. Лишь вмешательство полиции заставило третьего из них все же принять этот заказ. Подчеркивается, что отказывать человеку с собакой-поводырем незаконно, однако многие водители и организации не придерживаются этого правила. Макклюр рассказал, как складывалось его общение с таксистами.

«Я сказал: «парень, это не питомец, а собака-поводырь». Он ответил: «прости, но я отменяю твою поездку». Затем закрыл окно и уехал. Со вторым произошло ровно то же самое», — пожаловался атлет.

Он все же сумел добраться до места назначения, однако на этом история не закончилась. Позже он обнаружил, что его аккаунт в Uber заблокирован. Когда он связался с компанией, ему ответились, что водитель пожаловался на него, обвинив в физическом насилии и сексуальных домогательствах. Не уточняется, что последовало за этой жалобой. Но сам Макклюр заявил, что таких таксистов надо штрафовать, также нужно проводить с ними обучение на предмет подобных ситуаций.

Адвокат австралийского Общества слепых Мартин Стюарт констатировал, что и сам не раз оказывался на месте Макклюра.

«Это унизительно. Мне много раз отказывали, в такие моменты чувствуешь себя ничтожеством», — сказал он.

Юрист констатировал, что Акт о дискриминации людей с ограниченными возможностями не всегда соблюдается людьми. А отстаивать свои права порой приходится через различные инстанции.