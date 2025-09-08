20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

20-летний борец вольного стиля Азамат Яхутлов погиб в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

Трагедия произошла 5 сентября в Феодосии. Спортсмен скончался в результате несчастного случая на воде. В Федерации выразили соболезнования родственникам Яхутлова.

Яхутлов был кандидатом в мастера спорта России, призером юниорского первенства страны, а также серебряным призером Спартакиады молодежи России. Руководство Федерации назвало спортсмена одним из самых перспективных борцов в регионе.