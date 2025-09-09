Депутаты Госдумы озабочены рекламой букмекеров

Общественную экспертизу («нулевое чтение») в Общественной палате РФ прошел законопроект, предлагающий ужесточить ответственность букмекеров в продвижении своих услуг, сообщает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

© Спорт день за днем

«Люди думают, что, если в 1 раз не выиграл, то 2 раз совершенно точно, но так не бывает. Обязанность букмекеров — размещать информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх», — цитирует Артем Кирьянова «МК».

По информации публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр», выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2022 году составила 879 млрд рублей, а через пару лет выросла до суммы в 1,73 трлн рублей.

Основной ее объем формируется за счет поступлений от деятельности по проведению и организации азартных игр, в той части где принимаются интерактивные ставки на спорт.

Кирьянов особо подчеркивает агрессивную рекламную кампанию игроков букмекерского рынка, а также отмечает что «из-за охвата федеральных приложений рекламой букмекеров - в зоне риска оказывается несовершеннолетная аудитория».