Адвокат Касаткина разъяснил ситуацию с экстрадицией баскетболиста

Фредерик Бело, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщил, что его подопечный отказался от экстрадиции из Франции, отметив, что свой вердикт об этом также должны вынести власти страны.

«Его могут экстрадировать, на заседании представитель прокурора Парижа просил разрешить эту экстрадицию, но решение ещё не принято. Это дело будет разбирать следственная палата, и после этого будет принято какое‑то решение. Касаткин до сих пор не тренируется в спортивном зале. Для того чтобы его посетить, нужно подождать, есть целая очередь, там недостаточно места. Чтобы все заключённые имели возможность позаниматься спортом, нужно записать и ждать. Сейчас мы работаем с представителем прокуратуры, он услышал, что Даниил отказался от экстрадиции. Далее будет заседание перед следственной палатой. Она должна дать своё заключение, согласна она или нет на экстрадицию. После этого это мнение будет разобрано премьер‑министром Франции, который вынесет финальное решение», — приводит слова Бело портал «Матч ТВ».

Напомним, Касаткин был взят под стражу по обвинению в киберпреступлениях.