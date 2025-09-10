В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в кофейне с его участием. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает RT со ссылкой на источники.

Смолов 28 мая ударил двоих мужчин в «Кофемании» на Никитской. Позже стало известно, что неустановленные лица вымогали у него деньги за то, чтобы видеозапись драки не была обнародована. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Также режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в столичном баре. По словам очевидцев, Лабутин разбил об сцену арбуз, после чего один из посетителей поскользнулся на оставленных остатках. Охрана оперативно вывела нарушителя из бара, однако режиссер отреагировал агрессивно: выбил стекло входной двери, повредил часть потолка и несколько раз ударил собственный автомобиль.

До этого российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета, летевшего в Калининград. Перед вылетом артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки. Позднее в отношении Хрусталева составили административный протокол.