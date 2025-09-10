Стало известно, какой срок грозит Смолову за драку в «Кофемании»

В отношении футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» после драки в московском ресторане «Кофемания». Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.

Правоохранители начали проверку сразу после того, как пострадавшие в драки написали заявление в полицию, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела. По этой статье Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его. При этом он выступил за медийную команду «БроукБойз» в одном из матчей Кубка России.