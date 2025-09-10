Тарасова призвала отправить Родченкова в сумасшедший дом

Тренер Тарасова назвала оскорбительными слова Родченкова про Медведеву
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась словами бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова про серебряную медаль фигуристки Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018. Ее слова приводит Sport24.
Родченков признался, что был рад поражению Медведевой от соотечественницы Алины Загитовой, и заявил, что фигуристке «не надо было таскаться в Лозанну с этими лгунами».
«Это оскорбительные вещи для всех, в том числе для нашего руководства, которое мы знаем и уважаем много лет, к которому прислушиваемся. <..> Еще раз скажу, что его надо отправить в сумасшедший дом. Родченкову надо к психиатру! И мерзавец он заодно! И вообще-то его не знаю и знать не хочу», — заявила Тарасова.
В декабре 2017 года на тот момент президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и Медведева приняли участие в заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Швейцарии. По ходу исполкома решался вопрос о допуске российских атлетов на зимние Олимпийские игры — 2018.
В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.
В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.