Журова высказалась об инциденте со Смоловым

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя инцидент с футболистом Федором Смоловым, рассказала, что из‑за своей известности сталкивалась с провокациями в общественных местах.

© ФК «Краснодар»

В среду стало известно, что в отношении 35‑летнего футболиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 8 мая у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы. На обнародованном видео видно, что Смолов подошел к мужчинам в кафе, с которыми у него произошел разговор. Когда футболист уже собирался уходить, он резко развернулся и ударил одного из мужчин. По информации СМИ, через некоторое время после драки Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Позже Смолов заявил, что подал заявление в полицию в связи с вымогательством и шантажом со стороны неизвестных лиц.

— У меня в жизни тоже бывали подобные случаи, когда люди провоцировали меня в общественных местах, потому что я известный человек. Например, в самолетах бывали моменты. Был случай, когда мне плевали в лицо, толкали. Ужас просто!

— С чем была связана эта агрессия в ваш адрес?

— Агрессия была связана с тем, что, оказывается, я была виновата в том, что задерживали все авиарейсы из‑за ледяного дождя. Аэропорт был переполнен, люди нервничали, я была с детьми. Когда садилась в самолет, в эконом, кстати, люди говорили мне очень хамские вещи, вырывали у меня из рук ребенка. Мне было очень страшно в этот момент. Проблемы аэропорта из‑за погоды почему‑то переложили на меня, потому что я депутат. Вот что в такой ситуации делать известному человеку, когда его провоцируют? Я просто заплакала.

А если бы рядом был мой муж? Любой мужчина в такой ситуации заступился бы за свою женщину, применил бы силу в ответ. А потом эту ситуацию раздули бы в СМИ, что якобы пьяная Журова устроила дебош, самолеты из‑за меня отменили. А по факту меня провоцировали на ровном месте, когда я шла в самолет с детьми. Поэтому и в случае со Смоловым нужно тщательно разобраться, определить вину каждого в инциденте, — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

В конце мая Смолов покинул «Краснодар» в связи с окончанием действия контракта. В минувшем сезоне нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.