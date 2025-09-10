Адвокат оценил вероятность реального срока для футболиста Смолова

Адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении футболиста Федора Смолова и рассказал, какие факторы при его рассмотрении будут учитывать следствие и суд.

Ранее в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека»). Причиной этого стала драка в кафе. Инцидент произошел 28 мая в заведении на Большой Никитской в Москве. По данным следствия, после словесной перепалки футболист ударил двух посетителей, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Юридическая развилка здесь простая: если экспертиза закрепила вред здоровью средней тяжести, то базовая квалификация — ст. 112 УК РФ. По ч. 1 диапазон наказания — до трех лет лишения свободы с альтернативами (ограничение свободы, принудительные работы, арест); по ч. 2, если докажут квалифицирующие признаки вроде хулиганского мотива, группы или использования предметов, — до пяти лет. Штраф как вид наказания по 112-й статье не предусмотрен, но дело по преступлению средней тяжести может быть прекращено по примирению с потерпевшим или с назначением судебного штрафа. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Строгость наказания в деле Смолова будет зависеть не от фамилии фигуранта, а от набора фактов, подчеркнул эксперт.

«Ключевые моменты для следствия: выводы судмедэкспертизы и причинная связь между действиями и повреждениями; наличие либо отсутствие квалифицирующих признаков (хулиганский мотив, группа, предметы как оружие); роль каждого участника конфликта — инициатор ли он, была ли взаимная драка, была ли провокация или, напротив, элементы необходимой обороны; состояние опьянения; количество потерпевших; данные с камер и телефонов, показания персонала и гостей. Для суда дополнительно имеют значение поведение после инцидента — признание, извинения, возмещение вреда, готовность к примирению; отсутствие судимостей и положительные характеристики. Сам по себе «публичный» характер места не делает дело хулиганством, но при доказанном грубом нарушении порядка может утяжелить квалификацию», - отметил адвокат.

Вместе с тем Гавришев оценил вероятность реального срока для спортсмена.

«Прогноз по исходу при обычном сценарии — если нет доказанного хулиганского мотива, оружия и группы, а вред компенсирован и есть готовность к примирению: наиболее вероятны прекращение по примирению либо мягкое наказание без изоляции (условное, ограничение свободы, принудительные работы). Реальная колония по таким эпизодам — редкое исключение; она становится вероятной только при совокупности утяжеляющих факторов и негативном поведении после события», - сказал эксперт.

Ранее Смолову избрали меру пресечения по уголовному делу.