Минспорту предложили ввести ответственность за неявку спортсменов на сборы

Счетная палата предложила Минспорту ввести ответственность за неявку спортсменов на сборы: «Центры подготовки используются недостаточно эффективно, их мощности недозагружены»
Счетная палата заявила о недостаточной эффективности центров подготовки сборных.
Об этом говорится в отчете ведомства.
По итогам проверки трех учреждений (УТЦ «Новогорск», ТЦ «Озеро Круглое», РУТБ «Ока»), подведомственных Минспорту РФ, Счетная палата пришла к выводу, что «тренировочные центры подготовки спортсменов сборных России используются недостаточно эффективно, а их мощности недозагружены».
В частности, проверка показала, что пропускная способность этих центров превышает фактическую численность атлетов, участвующих в спортивных мероприятиях.
Среди причин низкой загрузки Счетная палата называет недостаточный объем учебно-тренировочных мероприятий, устанавливаемых в рамках госзадания, а также систематическую неявку части спортсменов на сборы. Например, в ТЦ «Озеро Круглое» в 2024 году отмечался «недозаезд» по 10 из 14 видов спорта, а средний процент неявки по 10 видам составил 19,1%.
Также отмечается, что на этапе планирования новых спортивных объектов недостаточно прорабатываются вопросы их дальнейшей заполняемости.
Счетная палата предложила Минспорту, в частности, установить ответственность для федераций за неявку спортсменов на сборы, а также формировать Единый календарный план мероприятий и объемы госзадания для подведомственных учреждений с учетом их максимальной мощности и планируемых объемов платной деятельности.
«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
Сын Плющенко о победе в Уличном Футболе: «Безумно счастлив! Возможно ли в будущем сыграть в РПЛ? Не буду загадывать»
«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
Сын Плющенко о победе в Уличном Футболе: «Безумно счастлив! Возможно ли в будущем сыграть в РПЛ? Не буду загадывать»