Минспорту предложили ввести ответственность за неявку спортсменов на сборы

Счетная палата заявила о недостаточной эффективности центров подготовки сборных.

Об этом говорится в отчете ведомства.

По итогам проверки трех учреждений (УТЦ «Новогорск», ТЦ «Озеро Круглое», РУТБ «Ока»), подведомственных Минспорту РФ, Счетная палата пришла к выводу, что «тренировочные центры подготовки спортсменов сборных России используются недостаточно эффективно, а их мощности недозагружены».

В частности, проверка показала, что пропускная способность этих центров превышает фактическую численность атлетов, участвующих в спортивных мероприятиях.

Среди причин низкой загрузки Счетная палата называет недостаточный объем учебно-тренировочных мероприятий, устанавливаемых в рамках госзадания, а также систематическую неявку части спортсменов на сборы. Например, в ТЦ «Озеро Круглое» в 2024 году отмечался «недозаезд» по 10 из 14 видов спорта, а средний процент неявки по 10 видам составил 19,1%.

Также отмечается, что на этапе планирования новых спортивных объектов недостаточно прорабатываются вопросы их дальнейшей заполняемости.

Счетная палата предложила Минспорту, в частности, установить ответственность для федераций за неявку спортсменов на сборы, а также формировать Единый календарный план мероприятий и объемы госзадания для подведомственных учреждений с учетом их максимальной мощности и планируемых объемов платной деятельности.