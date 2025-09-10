Россия и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве между олимпийскими комитетами

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и президент Национального олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари подписали меморандум о сотрудничестве между олимпийскими комитетами. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

Соглашение рассчитано до 2029 года. В него входит защита прав спортсменов на честное участие в международных соревнованиях, обмен тренерами и специалистами, развитие массового и детско-юношеского спорта, проведение сборов и совместных турниров, а также образовательные программы и гранты для студентов.

"В 2025 году в Индонезию отправились более 190 российских спортсменов - в десятки раз больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется бадминтону, самбо, спортивной гимнастике, серфингу, а также спорту для людей с ограниченными возможностями. Индонезийская сторона выразила интерес к развитию зимних видов спорта и расширению образовательного обмена. Россия готова поддержать эти инициативы", - написал Дегтярев.

Министр добавил, что общение с Октохари продолжится на форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.