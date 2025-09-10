В МОК могут вернуть российских спортсменов на международные турниры

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил шансы возвращения России на международные турниры.

«Стоит ли ждать восстановления ОКР и возвращения российских спортсменов? Думаю, что шансы на это велики. Прослеживается явное желание Кирсти Ковентри вернуть наших спортсменов. Думаю, этот посыл будет услышан в том числе и в юридических кругах МОК, от которых зависит решение по восстановлению Олимпийского комитета России», — рассказал Васильев в интервью «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что новый глава МОК Кирсти Ковентри «перешла от слов к делу» и направила досье ОКР в юридическую комиссию. Заседание исполкома МОК запланировано на 18–19 сентября в Милане.

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях из-за политической обстановки. Впоследствии некоторые спортивные федерации смягчили эти меры, разрешив выступать спортсменам в нейтральном статусе.

Также IIHF в феврале 2025 года отстранил национальную хоккейную сборную России от участия в чемпионате мира 2026 года.