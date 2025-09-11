Заседание по делу Касаткина отложено

Заседание по делу российского баскетболиста Даниила Касаткина, находящегося под арестом во Франции, откладывается. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«Судебное заседание отложено до 1 октября для рассмотрения по существу», — заявил юрист.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация готова при наличии возможности оказать Даниилу любую посильную помощь.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.