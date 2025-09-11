Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск

Бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова снова объявили в розыск.

Запись об объявлении Родченкова в розыск появилась в соответствующей базе Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости».

Родченкова в 2017 году заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2024 году МВД уже переобъявляло Родченкова в розыск на территории России.

Служба внешней разведки России (СВР) заявляла о подготовке в США нового этапа кампании по изоляции России в спорте. По мнению спецслужбы, проект курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.