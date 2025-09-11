В Госдуме считают, что от имени Родченкова может действовать кто-то другой

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы не исключила, что от его имени могут действовать другие заинтересованные лица.

© Газета.Ru

«Когда ему нужно внимание, он снова, а может уже и не он, выходит в публичное поле. Тщеславие и желание получить внимание общественности заставляют его писать. Другое дело, что это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет», — заметила парламентарий ТАСС.

Сбежавший в 2016 году в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков заново объявлен в розыск в России.

«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.

Подчеркивается, что повторное объявление в розыск может быть связано с новым уголовным делом в отношении Родченкова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Пострадавшими признаны министерство спорта РФ, а также несуществующий в настоящее время Антидопинговый центр России.