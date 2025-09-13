Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсий

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал размер российских пенсий. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен заявил, в стране «самая богатая территория земного шара», но обсуждается пенсия в 20 тысяч рублей, на которую трудно что-либо купить. Тихонов призвал депутатов проехаться по стране, прежде чем критиковать тех, кто говорит о проблемах пенсионеров.

Ранее Тихонов назвал себя нищим. Он отметил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей.

Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976, 1980) и 11‑кратный чемпион мира. Кроме того, он является заслуженным мастером спорта СССР.