IBU отверг обвинения Родченкова в сокрытии допинговых нарушений

В IBU заявили, что нет никаких доказательств сокрытия ими допинговых нарушений.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.