Стала известна причина смерти экс-администратора «Спартака»

Дочь бывшего администратора футбольного клуба «Спартак» Александра Хаджи Светлана рассказала «Матч ТВ», что непосредственной причиной смерти ее отца стали проблемы с сердцем.

Ранее пресс‑служба московского клуба сообщила, что Хаджи скончался на 80‑м году жизни в четверг. Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил «Матч ТВ», что перед смертью Хаджи перенес операцию по ампутации ноги. По словам дочери функционера, прощание с ее отцом состоится в понедельник.

— Непосредственная причина смерти — острая сердечно‑сосудистая недостаточность. У него же четыре инфаркта было. Вообще, папа очень любил жизнь. Улыбался и радовался каждому ее мгновению. Боролся за жизнь до конца, — сказала Светлана Хаджи «Матч ТВ».

В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008‑го, в последние годы — генеральным менеджером.