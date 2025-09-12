Бывшая баскетболистка «Динамо» умерла в 30 лет

Бывшая защитница московского «Динамо» и сборной Австралии по баскетболу Тиана Мангакайя умерла в 30 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола страны.

© Lenta.ru

Причиной стало онкологическое заболевание. В 2019 году у спортсменки выявили рак молочной железы, после чего она прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и реконструктивную операцию. В 2023‑м болезнь вернулась, что вынудило Мангакайю завершить карьеру. В апреле 2025 года она вернулась на паркет, однако 4 сентября объявила о резком ухудшении состояния, а спустя неделю ее не стало.

Мангакайя — разыгрывающий защитник, воспитанница системы австралийского баскетбола. В сезоне‑2021/2022 она выступала за московское «Динамо», ранее была приглашена в тренировочный лагерь Phoenix Mercury (WNBA) и играла в национальных лигах Австралии. Вызывалась в сборные Австралии юниорского уровня.