Нападающий ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду и его возлюбленная, модель Джорджина Родригес, планируют пожениться летом 2026 года. Об этом пишет Marca.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, у пары две общие дочери. Кроме того, у спортсмена есть еще двое сыновей и дочь.

По данным портала, торжество состоится 20 июля — на следующий день после финала чемпионата мира. Для Роналду это станет первым официальным браком.

Предположительно, в этот день футболист объявит также о завершении карьеры.

Журналисты заметили, что будущие супруги выбрали символичное место для проведения церемонии — свадьба пройдет в Португалии, на родине нападающего.

Ранее сообщалось, что Роналду сделал предложение Родригес. Модель ответила, что согласна, «в этой и всех своих жизнях».