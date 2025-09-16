Экс‑глава дипломатии Евросоюза Боррель призвал отстранить Израиль от международных соревнований
Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал отстранить Израиль от всех спортивных международных соревнований.
Ранее комиссия, учрежденная при Совете ООН по правам человека, опубликовала доклад, в котором сделаны выводы, что Израиль с 7 октября 2023 года «совершил акты геноцида» в секторе Газа.
— Израиль за то, что он делает в Газе, должен быть всеми возможными способами изолирован на международном уровне и не должен участвовать в международных соревнованиях или культурных мероприятиях. То, что делает правительство Нетаньяху, — одна из самых мрачных страниц в истории человечества, — приводит слова Борреля Onda Cero.
В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе.