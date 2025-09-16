Родченков назвал успехом получение американского паспорта

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» назвал успехом получение американского паспорта. Отрывок приводит Sport24.

Родченков вспомнил, что в 2019 году, когда продолжал работу и помогал в расследовании допинговых нарушений в легкой и тяжелой атлетике и в биатлоне, он получил документ о предоставлении политического убежища в США.

«Это невероятный успех. Теперь я американец», — написал он.

Родченков анонсировал выход новой книги в 2023 году. Тогда он рассказал, что книга будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на его дневниках.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Его показания послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград.